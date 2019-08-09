Бенедикт Хеведес: "Локомотив" должен показать весь свой потенциал"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес рассказал, в какой форме он находится, а также оценил шансы команды в предстоящем матче 5-го тура чемпионата России против "Урала".

– Для каждого футболиста важно быть в форме, выходить на поле и помогать команде. Я выпал на два месяца – очень сложный период. Но рад, что восстановился и удачно сыграл с "Крыльями", а команда победила, – цитирует Хеведеса официальный сайт москвичей.

– За последние два года "Локомотив" сыграет с "Уралом" в восьмой раз. Насколько это сложный соперник?

– Непростая команда, с которой у "Локомотива" уже сложилась история отношений. "Урал", как и мы, набрал семь очков, так что никакой недооценки нет. Мы тщательно готовились, проводили по две тренировки в день. "Локомотив" должен показать весь свой потенциал и добиться результата. В матче с "Рубином" мы просто подарили два очка сопернику. Нужно сохранять концентрацию и побеждать дома. Совсем недавно был День железнодорожника, поэтому хотим сделать болельщикам подарок.