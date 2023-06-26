Бенджамин Дюрей вошел в тренерский штаб «Рубина»

43-летний немецкий специалист Бенджамин Дюрей пополнил тренерский штаб «Рубина», сообщает пресс-служба казанцев.

В 2019 году он был ассистентом Рашида Рахимова в «Ахмате». Также тренер работал в «Галлешере» и «Нойштрелице» и «Хэбэйе». В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера немецкого клуба «Меппен».

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» стал победителем Первой лиги и пробился в РПЛ.