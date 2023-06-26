Бенджамин Дюрей вошел в тренерский штаб «Рубина»
43-летний немецкий специалист Бенджамин Дюрей пополнил тренерский штаб «Рубина», сообщает пресс-служба казанцев.
В 2019 году он был ассистентом Рашида Рахимова в «Ахмате». Также тренер работал в «Галлешере» и «Нойштрелице» и «Хэбэйе». В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера немецкого клуба «Меппен».
По итогам сезона-2022/23 «Рубин» стал победителем Первой лиги и пробился в РПЛ.
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
|- : -
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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