Белоус высказался о возможном назначении Галактионова главным тренером «Нижнего Новгорода»

Футбольный менеджер Юрий Белоус поделился мнением о возможном назначении Михаила Галактионова главным тренером «Нижнего Новгорода».

«Это молодой, очень интересный специалист. Вот только опыта клубной работы у него нет совершенно. С другой стороны, год назад в Нижнем Новгороде Саша Кержаков тоже дебютировал на уровне РПЛ. С этой точки зрения Галактионов вполне может пойти по его стопам», — приводит слова Белоуса Betonmobile.ru.

27 мая появилась информация, что Галактионов может возглавит «Нижний Новгород».

Галактионов ранее тренировал «Ахмат» с 2017 по 2018 год.