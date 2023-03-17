Белоус считает, что судьба Захаряна в «Челси» могла сложиться так же, как у Мудрика

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус считает, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян в случае перехода в «Челси» мог бы оказаться в глубоком запасе лондонского клуба.

«Очевидно, что сорвавшийся переход в «Челси» негативно повлиял на игру Захаряна. Сейчас на поле он выглядит куда менее ярко, чем раньше. Но ведь сам по себе отъезд за границу для футболиста не самоцель. Важно найти свое место в команде, реализовать себя. Посмотрите, за Мудрика тот же «Челси» заплатил огромные деньги, и что? Последние матчи парень провел на скамейке запасных. Судьба Арсена могла бы сложиться подобным образом. Поэтому ему сейчас нужно думать не о каких-то нереализованных переходах, а о том, как стать полноценным лидером «Динамо» и поднимать команду в турнирной таблице. Тогда у него все получится само собой», — цитирует Белоуса Betonmobile.ru.

Летом 2022 года Захарян мог перейти в «Челси», но его трансфер сорвался в самый последний момент. В текущем сезоне 19-летний футболист забил 3 мяча и сделал 5 голевых передач в 26 матчах за бело-голубых.