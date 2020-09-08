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Белорусский форвард Сигневич перешел в «Химки»

16:30
Николай Сигневич. Фото ФК "Химки".
Николай Сигневич. Фото ФК "Химки".
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«Химки» на своем официальном сайте объявили о переходе белорусского нападающего Николая Сигневича.

Последним клубом футболиста перед был «Ференцварош». На счету нападающего 15 матчей за сборную Белоруссии.

28-летний нападающий в прошлом сезоне провел 31 матч за венгерский клуб и забил три мяча при одной голевой передаче. В составе «Фради» он дважды стал чемпионом Венгрии.

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/sentyabr/nikolay-signevich-novyy-napadayushchiy-khimok/

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