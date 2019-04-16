"Бегали как в веселой компании. Просто в какой-то момент они начали бычить". Охранник ночного клуба – о драке Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Охранник ночного клуба "Эгоист" Сергей Козлов выступает в Пресненском суде в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. У этого клуба произошла драка компании с футболистами в составе с водителем ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.

– Видели, как Соловчук убегал?

– Да.

– Как далеко он убежал?

– До конца здания.

– За ним кто-то бежал?

– Девчонки, толпа целая бежала.

– Что за девчонки?

– Я не знаю. Я не мог определить.

– Подсудимые за ним побежали?

– Побежали, когда он оттолкнул. Мимо меня пробежали.

– При вас его избивали?

– Нет.

– Он падал при вас?

– Нет. Но, может, в конце. Но это было далеко, я не видел.

– В какой момент вы зашли в клуб обратно?

– Когда побежали в конец здания.

– У вас не было желания вызвать полицию?

– Я услышал "Полиция! Полиция!", поэтому и не стал.

– Вы видели, как водитель начал отъезжать?

– Нет. Можно я прочитаю показания? Я уже не помню, что там было.

– Кровь на его лице была?

– Не помню, я смотрел видео 20 раз, но не могу утверждать.

– Как лица из компании были настроены к водителю?

– Вообще спонтанно получилось, не очень понятно.

– Они в салки играли?

– Да бегали что-то, как всегда было, как в веселой компании. Просто в какой-то момент они начали бычить, разбираться.

– Самого отъезда от клуба вы не видели?

– Вроде не видел.

– После того, как, скажем, его не стало, подсудимые остались?

– Нет, все разъехались. Я сейчас могу спутаться, потому что это видно на видео. Если там все есть, значит, наверное, видел.

– Кто-то из подсудимых подходил к вам?

– Вроде, как я понял, они у коллеги спрашивали про такси. Мы между собой обговаривали. Коллега сейчас подъедет.

– Спрашивали про видеозапись: можно ли ее получить?

– Нет. (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!