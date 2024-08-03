Байрамян признался, что под крышей играть с «Зенитом» было душно

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в комментарии для «СЭ» рассказал, насколько комфортно ему было играть в матче с «Зенитом» (0:5) в рамках 3-го тура РПЛ.

— Перед матчем Карпин сетовал на закрытую крышу стадиона. Как считаешь, это повлияло на игру?

— Я не буду это комментировать.

— То есть тебе было комфортно играть?

— Не скажу... духота ощущалась.

— По сравнению с другими матчами было тяжело?

— А вам как было?

— Не очень комфортно.

— Вот и мне точно также. Но подчеркиваю, что не хочу это как-то связывать с сегодняшним результатом.

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».