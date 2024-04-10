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Баста: «Я болею за ЦСКА без впечатлений и не обращаю внимания на результат»

Виктория Кравченко
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Певец и болельщик ЦСКА Василий Вакуленко (Баста) рассказал, что думает о выступлении армейцев в этом сезоне РПЛ.

«Я болею за ЦСКА без впечатлений и не обращаю внимания на результат. СКА и ЦСКА — это особая религиозная часть меня, поэтому мы и здесь. Я хочу, чтобы собирались на секторе, а команда выходила и побеждала. Это и есть «СКА-Ростов», когда люди бьются за свои цвета, а болельщики переживают и в конце говорят: «Вы молодцы, так бились за свои цвета, даже несмотря на то, что проиграли». Но если ЦСКА будет вне топ-5, то конечно, это будет провалом», — сказал Баста Metaratings.ru.

После 22 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/basta-ne-obrashayu-vnimaniya-na-rezultaty-cska-no-esli-budut-vne-top-5-to-eto-proval-352128/
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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 - : -
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