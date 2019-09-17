Полузащитники «Рубина» Евгений Башкиров и Александр Ташаев, а также защитник Олег Данченко — лучшие игроки матча «Оренбург» — «Рубин» (2:1) по версии болельщиков казанского клуба, cообщается в официальном Twitter рубиновых.

«Рубин» после 9 матчей занимает в турнирной таблице чемпионата России 10 место, набрав 10 очков.

Евгений Башкиров, Александр Ташаев и Олег Данченко — лучшие игроки матча #ОренбургРубин по версии болельщиков!



Голосование проводилось на сайте https://t.co/sHtUgOQhxW pic.twitter.com/e730CculLM — «Рубин» Казань (@fcrk) September 17, 2019

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