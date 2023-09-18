Башич заявил, что искусственный газон помогает «Оренбургу»

Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич высказался об искусственном газоне на домашнем стадионе команды «Газовик».

«Стоит ли сменить искусственный газон на настоящий на нашем стадионе? Синтетическое поле, конечно, достаточно хорошее, но при переходе на настоящую траву возможен риск получить травму. Для нашей команды искусственное поле в норму. Синтетическое поле — это мухлеж? Нет, вообще так не думаю, но искусственный газон помогает нам, ха-ха!» — приводит слова Башича Sport24.

«Газовик» является единственным стадионом с искусственным газоном в нынешнем сезоне РПЛ.

После 8 туров «Оренбург» с 8 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче он на своем поле примет «Факел» в FONBET Кубке России. Игра пройдет 21 сентября.