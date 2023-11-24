Барриос: «В Лиге чемпионов можно попасть в такую группу, что мечтать о четвертьфинале будет очень трудно»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» поделился мнением о том, как бы команда выступила в Лиге чемпионов.

— Родригао на днях сказал: «Если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов, то дошел бы до четвертьфинала». Ты согласен с ним?

— Мне сложно утверждать это однозначно. Все прекрасно знают, что Лига чемпионов — очень сложный турнир. Там совершенно другие скорости, конкуренция, интенсивность. Борьба в еврокубках разительно отличается от борьбы в РПЛ. В Лиге чемпионов можно попасть в такую группу, что мечтать о четвертьфинале будет очень трудно. Поэтому я бы не делал таких заявлений. Могу точно сказать, что в каждом отдельном матче мы бы настраивались на победу, но в футболе может произойти что угодно. К сожалению, мы сейчас лишены возможности участвовать в еврокубках, и для начала надо верить и надеяться, что скоро мы туда вернемся. У «Зенита» есть реалистичная цель — победа в чемпионате и Кубке России. А о Лиге чемпионов я пока не думаю.