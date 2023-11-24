Ашурматов рассказал о работе под руководством главного тренера «Рубина» Рахимова

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов рассказал о работе под руководством главного тренера команды Рашида Рахимова.

«Хорошие и рабочие отношения. Нам, кстати, легко находить общий язык, у нас похожий характер. Таджикский и узбекский языки только чуть-чуть похожи, он все равно знает несколько фраз на узбекском. Не могу сказать, что это сильно важно, потому что мы оба говорим на русском. Но это очень приятно, когда тренер на родном для меня языке может поздороваться, спросить как дела. Рашид Маматкулович вообще знает много языков, с каждым в команде может пообщаться. Это требовательный и жесткий тренер. Я работал со многими специалистами и в Узбекистане, и в Южной Корее. Могу сказать, что Рахимов отличается от всех. Отмечу его характер и необычный тренировочный процесс», — приводит слова Ашурматова Metaratings.ru.

После 15 матчей «Рубин» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Лидирует — «Краснодар» (32 очка).