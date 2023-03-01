Вильмар Барриос: «Матчи со «Спартаком» — не на жизнь, а на смерть»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал, как относится к противостоянию со «Спартаком».

— Как изменилось твое отношение к «Спартаку» после ноябрьского матча?

— Осталось таким же, как и всегда. Это сильный и принципиальный соперник. Матчи с ним — не на жизнь, а на смерть. Я люблю подобные встречи, когда эмоции настолько накалены.

— После кубковой встречи ты получал угрозы от болельщиков «Спартака»?

— Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому никакого значения. Не бывает такого, что я получаю сообщение от кого-то и перевожу его с русского на испанский. Да, я заметил, что какая-то часть болельщиков активизировалась после матча, но что мне писали конкретно, понятия не имею.

27 ноября 2022 года во время матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, по пенальти — 4:2) между футболистами обеих команд произошла драка. КДК РФС дисквалифицировал на 6 матчей Кубка страны Барриоса и еще двоих футболистов «Зенита» — Родригао и Малкома — за участие в потасовке. На тот же срок отстранены Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон из «Спартака»