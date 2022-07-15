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Сегодня, 14:46

Баринов: «Локомотив» готов бороться с «Зенитом»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в сезоне-2022/23.

«Бороться с «Зенитом» можно. Сейчас вы увидите другой «Локомотив», нежели тот, что был после зимней паузы. Мы готовы бороться с «Зенитом», — сказал Баринов.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России, отстав от ставшего чемпионом «Зенита» на 17 очков.

Дмитрий Баринов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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