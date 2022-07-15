Баринов: «Локомотив» готов бороться с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от чемпионской гонки в сезоне-2022/23.

«Бороться с «Зенитом» можно. Сейчас вы увидите другой «Локомотив», нежели тот, что был после зимней паузы. Мы готовы бороться с «Зенитом», — сказал Баринов.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял шестое место в чемпионате России, отстав от ставшего чемпионом «Зенита» на 17 очков.