Цорн: «Я не вижу какой-то германизации у нас, клуб не держится на иностранцах»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что думает по поводу слов экс-тренера Юрия Семина о германизации клуба.

«Излишняя германизация клуба? Если не ошибаюсь, об этом говорил Семин. Юрий Палыч имеет право говорить все, что хочет. Это легенда клуба, мы относимся к нему с уважением. Да, у нас сейчас австрийский и немецкий тренерский штаб. Но большинство сотрудников у нас русские, так что я не вижу какой-то германизации у нас. Клуб не держится на иностранцах. Плюс у нас есть Заур Хапов, медицинский штаб и другие. А Юрия Палыча с удовольствием приглашаем на первый матч», — заявил Цорн.