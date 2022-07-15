Цорн: «Я не вижу какой-то германизации у нас, клуб не держится на иностранцах»
Томас Цорн считает, что германизации в «Локомотиве» нет
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал, что думает по поводу слов экс-тренера Юрия Семина о германизации клуба.
«Излишняя германизация клуба? Если не ошибаюсь, об этом говорил Семин. Юрий Палыч имеет право говорить все, что хочет. Это легенда клуба, мы относимся к нему с уважением. Да, у нас сейчас австрийский и немецкий тренерский штаб. Но большинство сотрудников у нас русские, так что я не вижу какой-то германизации у нас. Клуб не держится на иностранцах. Плюс у нас есть Заур Хапов, медицинский штаб и другие. А Юрия Палыча с удовольствием приглашаем на первый матч», — заявил Цорн.
В первом туре чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Нижним Новгородом» 17 июля.
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