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Сегодня, 11:25

Барбоза считает, что «Зенит» будет самым активным клубом РПЛ в зимнее ТО

Камила Абдурахманова
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Агент Паулу Барбоза поделился мнением о зимнем трансферном окне в РПЛ.

— 23 января в РПЛ официально откроется трансферное окно — кто будет самым активным клубом этой зимой?

— Логично предложить, что «Зенит» — их менеджмент усилено проводит переговоры по игрокам, которых они собираются подписать в ближайшее время. Также «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Это те команды, которые будут наиболее активны в зимнее трансферное окно. Важно, что эти клубы ищут игроков на перспективу, тех футболистов, которые будут полезны как минимум несколько сезонов.

— К какому рынку чаще всего будут обращаться российские клубы этой зимой?

— Думаю, что преимущественно к бразильскому и в целом к южноамериканскому. Это тенденция последних лет. Большинство российских клубов вслед за «Зенитом» активно просматривают бразильский рынок. Это очень перспективное направление, но есть и свои минусы, — сказал Барбоза «РБ Спорт».

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 турах.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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