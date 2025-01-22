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Агент Барбоза считает скаутов «Зенита» одними из лучших на рынке Латинской Америки

Владислав Маслов
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о скаутской службе «Зенита».

«Скаутинг «Зенита» — один из лучших в мире по работе в Латинской Америке. Они изучают абсолютно всех и принимают очень верные решения. Иногда может быть непонятно, почему «Зенит» покупает молодого бразильца, который еще не успел показать себя в полной мере. Но скаутинг петербуржцев работает на перспективу. Они покупают доступных игроков, чтобы потом продать на пике стоимости. Конечно, есть определенный риск, но он оправдывается. Это риск с некоторыми гарантиями. Сейчас все скауты мира знают уровень и способности игроков, которых приобретает «Зенит».

К примеру, Педро. Они нашли очень молодого, но талантливейшего футболиста, который может принести клубу огромные деньги в перспективе. Интерес к Педро из Европы есть, потому что всем понятно, что это хороший игрок. Его трансфер — очень грамотное вложение, — сказал Барбоза «РБ Спорт».

Педро перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в феврале 2024 года за 9 миллионов евро. На счету 18-летнего форварда 3 гола и 2 голевые передачи в 35 матчах за российский клуб во всех турнирах.

Игрок провел 8 матчей и забил 2 мяча за молодежную сборную Бразилии. Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро, контракт нападающего рассчитан до лета 2028 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
Паулу Барбоза
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
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Краснодар – Кр. Советов
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