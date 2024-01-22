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Сергеев — о питании: «Почти исключил сахар, очень редко ем сладкое»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о своем режиме питания.

«В команде стараюсь всегда есть одно и то же, держаться привычного сбалансированного питания, — приводит слова форварда сайт питерского клуба. — В отпуске мог побаловать себя десертом или бургер съесть — это нормально. На сборы обычно привозишь один-полтора лишних килограмма, но они быстро уходят во время тренировок. Когда держишь себя в форме, общее состояние заметно улучшается. Практически полностью исключил сахар, очень редко позволяю себе сладкое. Стал в принципе меньше есть, не ем на ночь, хотя раньше мог, пью больше воды. Ушел вес, стал намного лучше себя чувствовать — как в тренировочном процессе, так и за его пределами.
После «Тамбова» я вообще резко набрал — в «Торпедо» и «Крыльях» весил около 82 кг. Но и в то время мне было комфортно, выдерживал все нагрузки. С тех пор у меня ушло 3 кг, во вторник взвешивался — ровно 79. Думаю, скину еще, потому что энергии на сборах тратится все больше, плюс питание правильное. И это хорошо, потому что я чувствую, как это ощущается в работе на поле».

Сергеев перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» в 2022 году. В этом сезоне 28-летний футболист сыграл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: ФК Зенит
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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