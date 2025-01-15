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Сегодня, 16:10

Агент Барбоза — об уходе Тавареша: «Абаскаль недооценил уровень «Спартака», когда приводил этого игрока»

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Агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Томаша Тавареша из «Спартака».

«Клубу было выгоднее расторгнуть с ним контракт, чем отдавать его в аренду и платить ему зарплату. Всем понятно, что у АВС не было бы денег платить такую большую зарплату. Для многих было сразу ясно, что покупка Тавареша в «Спартак» — это рискованная сделка, посколько он тогда еще не был готов, до этого у него была очень сложная операция. Он не соответствовал уровню «Спартака». Абаскаль недооценил уровень «Спартака», когда приводил этого игрока. Это было очевидно», — сказал Барбоза «СЭ».

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Летом 2023 года защитник получил разрыв крестообразных связки колена, из-за которого он не играл почти 9 месяцев.

Первую часть сезона-2024/25 португалец провел на правах аренды в австрийском ЛАСКе.

Дарик Агаларов

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Паулу Барбоза
Томаш Тавареш
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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