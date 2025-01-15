Агент Барбоза — об уходе Тавареша: «Абаскаль недооценил уровень «Спартака», когда приводил этого игрока»

Агент Пауло Барбоза в комментарии для «СЭ» поделился мнением об уходе защитника Томаша Тавареша из «Спартака».

«Клубу было выгоднее расторгнуть с ним контракт, чем отдавать его в аренду и платить ему зарплату. Всем понятно, что у АВС не было бы денег платить такую большую зарплату. Для многих было сразу ясно, что покупка Тавареша в «Спартак» — это рискованная сделка, посколько он тогда еще не был готов, до этого у него была очень сложная операция. Он не соответствовал уровню «Спартака». Абаскаль недооценил уровень «Спартака», когда приводил этого игрока. Это было очевидно», — сказал Барбоза «СЭ».

Тавареш перешел в «Спартак» из «Бенфики» в январе 2023 года. Он провел за красно-белых 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Летом 2023 года защитник получил разрыв крестообразных связки колена, из-за которого он не играл почти 9 месяцев.

Первую часть сезона-2024/25 португалец провел на правах аренды в австрийском ЛАСКе.

Дарик Агаларов