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Сегодня, 10:35

Баньяц — о паспорте РФ: «Если будет возможность получить, могу воспользоваться»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц в разговоре с «СЭ» после победы в матче 1-го тура РПЛ над «Динамо» (3:1) ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

— До сих пор есть тренд, когда иностранцы получают российское гражданство

— Я пока не знаю (смеется). Еще очень рано! Посмотрим. У меня в любом случае есть контракт.

— Будет ли это для вас честью, как для Малкома? Он недавно сказал это в интервью зарубежному СМИ.

— Конечно, это честь иметь второй паспорт. Тем более у меня есть сербский. Конечно, если у меня будет возможность получить (второй паспорт, — прим. «СЭ»), я могу ей воспользоваться

— Говорите по-русски уже?

— Да, причем очень хорошо. Я в «Краснодаре» уже год. Плюс сербский и русский очень похожие языки.

— Как тогда быть с Кордобой и другими испаноговорящими?

— Это сложно. Для них это реально так. Я разговариваю хорошо, потому что хочу! Но у них есть переводчик плюс испаноговорящих у нас много. У меня же нет сербов в команде, кроме тренера (смеется).

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1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Рубин – Оренбург
 - : -
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