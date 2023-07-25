Баньяц — о паспорте РФ: «Если будет возможность получить, могу воспользоваться»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц в разговоре с «СЭ» после победы в матче 1-го тура РПЛ над «Динамо» (3:1) ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

— До сих пор есть тренд, когда иностранцы получают российское гражданство

— Я пока не знаю (смеется). Еще очень рано! Посмотрим. У меня в любом случае есть контракт.

— Будет ли это для вас честью, как для Малкома? Он недавно сказал это в интервью зарубежному СМИ.

— Конечно, это честь иметь второй паспорт. Тем более у меня есть сербский. Конечно, если у меня будет возможность получить (второй паспорт, — прим. «СЭ»), я могу ей воспользоваться

— Говорите по-русски уже?

— Да, причем очень хорошо. Я в «Краснодаре» уже год. Плюс сербский и русский очень похожие языки.

— Как тогда быть с Кордобой и другими испаноговорящими?

— Это сложно. Для них это реально так. Я разговариваю хорошо, потому что хочу! Но у них есть переводчик плюс испаноговорящих у нас много. У меня же нет сербов в команде, кроме тренера (смеется).