«Балтика» победила казахстанский «Женис»

«Балтика» одержала победу над казахстанским клубом «Женис» в товарищеском матче во время тренировочного сбора — 2:0.

У российской команды голы забили Кирилл Степанов и Тентон Йенне.

18 февраля у калининградцев запланирован матч с «Кайсаром» из Казахстана.

Товарищеский матч. Клубы

«Балтика» (Россия) - «Женис» (Казахстан) — 2:0 (0:0)

Голы: Степанов, 74 (1:0). Йенне, 80 (2:0).

«Балтика»: Кукушкин (Любаков, 46), Обонин, Рядно, Андраде, Петров, Мендель, Ковалев, Андерсон, Мурид, Йенне, Степанов (Никишин, 76).

12 февраля.