Махачкалинское «Динамо» разгромило «Сочи» в товарищеском матче
Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче на учебно-тренировочных сборах в Белеке (Турция) — 3:0.
Игра прошла в формате трех таймов по 40 минут.
Счет на 40-й минуте открыл Ражаб Магомедов. На 50-й минуте преимущество махачкалинцев увеличил Мохамед Аззи. Третий гол в ворота сочинцев забил Идар Шумахов.
«Динамо» ушло на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками. У «Сочи» 9 баллов и последняя строчка.
Товарищеский матч
«Сочи» — «Динамо Мх» — 0:3 (0:1)
Голы: Магомедов, 40 (0:1). Аззи, 50 (0:2). Шумахов, 78 (0:3).
«Сочи»: Дегтев, Стоич, Волков, Алвес, Зиньковский, Макарчук, Игнатов, Сааведра, Васильев, Камано, Федоров.
«Динамо Мх»: Карабашев (Волк, 64), Сундуков (Алибеков, 80), Шумахов (Табидзе, 80), Джапо (Ашуров, 80), Аззи (Ахмедов, 80), Аларкон (Зинович, 80), Глушков (Шихалиев, 80), Магомедов (Воронин, 80), Мрезиг (Мастури, 80), Мубарик (Миро, 80), Агаларов (Мешид, 80).
12 февраля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0