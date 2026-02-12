Махачкалинское «Динамо» разгромило «Сочи» в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче на учебно-тренировочных сборах в Белеке (Турция) — 3:0.

Игра прошла в формате трех таймов по 40 минут.

Счет на 40-й минуте открыл Ражаб Магомедов. На 50-й минуте преимущество махачкалинцев увеличил Мохамед Аззи. Третий гол в ворота сочинцев забил Идар Шумахов.

«Динамо» ушло на зимний перерыв на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками. У «Сочи» 9 баллов и последняя строчка.

Товарищеские матчи. Клубы. .

12 февраля, 16:00. ()

Товарищеский матч

«Сочи» — «Динамо Мх» — 0:3 (0:1)

Голы: Магомедов, 40 (0:1). Аззи, 50 (0:2). Шумахов, 78 (0:3).

«Сочи»: Дегтев, Стоич, Волков, Алвес, Зиньковский, Макарчук, Игнатов, Сааведра, Васильев, Камано, Федоров.

«Динамо Мх»: Карабашев (Волк, 64), Сундуков (Алибеков, 80), Шумахов (Табидзе, 80), Джапо (Ашуров, 80), Аззи (Ахмедов, 80), Аларкон (Зинович, 80), Глушков (Шихалиев, 80), Магомедов (Воронин, 80), Мрезиг (Мастури, 80), Мубарик (Миро, 80), Агаларов (Мешид, 80).

12 февраля.