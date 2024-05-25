«Балтика» вылетела из РПЛ напрямую вместе с «Сочи»

«Балтика» дома проиграла «Локомотиву» в матче 30-го тура РПЛ — 1:3.

Калининградцы с 26 очками заняли 15-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда вылетела в первую лигу. На последнем месте сезон премьер-лиги завершил «Сочи» — 24 очка.

В стыковых матчах от РПЛ сыграют «Пари НН» и «Урал».