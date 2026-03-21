«Балтика» разгромила «Сочи» и поднялась на третье место в РПЛ
«Балтика» дома с крупным счетом обыграла «Сочи» в 22-м туре чемпионата России-2025/26 — 4:0. Матч прошел на стадионе «Ростех Арена».
В первом тайме на 5-й минуте защитник «Сочи» Сергей Волков срезал мяч в свои ворота. На 12-й минуте забил защитник калининградцев Александр Филин.
Во втором тайме голами отличились Максим Петров, реализовавший 11-метровый удар, и Михаил Рядно.
Защитник «Сочи» Кирилл Заика на 90+9-й минуте матча получил красную карточку за то, что сбил убегающего в контратаку Оффора.
«Балтика» набрала 42 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице РПЛ.
«Сочи» проиграл пятый матч подряд и находится на 16-й строчке с 9 очками. Команда в этом сезоне пропустила уже 52 гола.
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