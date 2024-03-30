«Локомотив» примет «Краснодар» в матче 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 марта. Игра состоится на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Окко по платной подписке.

Команда Михаила Галактионова с 32-мя очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Краснодарский клуб набрал 39 баллов и располагается на 2-й строчке чемпионата России.

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