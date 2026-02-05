Галактионов объяснил, почему Батраков, Карпукас и Ньямси пропустили матч с «Уралом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил отсутствие полузащитников Алексея Батракова и Артема Карпукаса в товарищеском матче против «Урала» (3:2).

— Почему Батраков и Карпукас не приняли участия в игре?

— Получили небольшие ушибы. Они некритичные. Идет нормальный процесс подготовки. Есть молодые футболисты, которым мы сегодня дали возможность сыграть, получить игровую практику. Все идет в штатном режиме, все готовятся. Поправляем нюансы. Важно точечно корректировать индивидуальное состояние каждого игрока

Ньямси набирает кондиции, ему понадобился перерыв после Кубка. Планировали выпустить его сегодня на 20 минут, но посчитали это рискованным. Он выполняет свой объем. Он получит практику восьмого числа, — сказал Галактионов.

8 февраля «Локомотив» сыграет с казахстанским «Елимаем».