В воскресенье, 6 августа, «Балтика» на своем поле сыграет с «Факелом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет на стадионе «Калининград». Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Балтика» — «Факел».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:25. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Балтика» пока не сумела набрать очков в РПЛ. В 1-м туре команда уступила «Сочи» (0:2), а затем проиграла «Спартаку» (1:2).

В активе «Факела» также пока нет набранных очков. Воронежский клуб потерпел два поражения — от «Ростова» (1:2) и от «Локомотива» (1:4).

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