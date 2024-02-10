«Урал» разгромил «Аль-Даид» из ОАЭ
«Урал» в товарищеском матче разгромил эмиратский «Аль-Даид» — 5:1.
Матч проходил на стадионе «Джабаль Али» в Дубае (ОАЭ).
Победу екатеринбуржцам принесли голы Гильерме Шеттине (с пенальти), Мингияна Бевеева, Эрика Бикфалви, Егора Филипенко и Игоря Дмитриева.
Товарищеский матч
«Аль-Даид» (ОАЭ) — «Урал» (Россия) — 1:5 (0:2)
Голы: Шеттине, 19 (0:1) Бевеев, 20 (0:2), Бикфалви, 72 (1:3) Филипенко, 77 (1:4) Дмитриев, 89 (1:5)
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|30
|
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|
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|3
|6
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|
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|18
|3
|4
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|1.03
|19:00
|
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|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
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|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
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|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
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|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
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Оренбург
|15
|1
|5
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