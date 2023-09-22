Игонин напомнил Дзюбе о правилах приличия перед матчем с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал возможное рукопожатие между нападающим московского «Локомотива» Артемом Дзюбой и главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком.

«Стоит ли Дзюбе помириться с Семаком? Я пока не очень разбирался в том, что действительно является важным для Артема, что ему стоит, а что ему не стоит делать. Тут не в отношении Артема, а вообще в отношении футбольного сообщества, если ты находишься в определенном этносе, то в нем, как минимум, желательно вести себя соответствующе. Это просто правила приличия, как минимум. Я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы всегда сохранять отношения», — приводит слова Игонина «Спорт День за Днем».

В апреле 2023 года Дзюба не стал пожимать руку Семаку после матча в Москве. Сам форвард заявил, что не видел тренера.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.