Сафонов признан лучшим вратарем сезона на премии Герои РПЛ

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком своего амплуа в сезона-2023/24 на премии Winline Герои РПЛ.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая. В голосовании Сафонов опередил Игоря Акинфеева (ЦСКА) и Александра Максименко («Спартак»).

В минувшем сезоне 25-летний вратарь провел за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ, пропустил 27 мячей и 11 раз отыграл на ноль.