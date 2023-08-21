Балахнин оценил перспективы лидирующих «Краснодара» и «Урала» в текущем сезоне РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин предположил, как долго смогут удерживать свои лидирующие позиции «Краснодар» и «Урал» в турнирной таблице РПЛ.

«Трудно предположить, сохранят ли нынешние лидеры чемпионата РПЛ свои позиции по итогам первого круга. Особенно это касается «Урала». Думаю, команда Виктора Гончаренко не выдержит лидерского темпа. А что касается «Краснодара», то он может побороться за призовые месте и по итогам всего сезона. И по составу, и по уровню клубной инфраструктуры кубанцы по праву лидируют в турнирной таблице. Сейчас набирает обороты «Зенит». Это очевидно. «Спартак» тоже продолжит сражаться за место на вершине. Борьба за чемпионство вспыхнет и будет упорной», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

По итогам пяти туров в чемпионате России лидирует «Краснодар», имея в активе 13 очков. Вторую строчку занимает «Урал», набрав такое же количество очков. Следом расположились «Динамо» и «Зенит» (по 10 очков).

6-й тур РПЛ пройдет с 25 по 27 августа.