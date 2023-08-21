Полузащитник «Химок» Гулиев продолжит карьеру в «Сабахе»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Химок» Аяз Гулиев перейдет в азербайджанский «Сабах». Командой руководит бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Гулиев тренируется в расположении «Химок» по индивидуальной программе, при этом у игрока нет медицинских противопоказаний.

В последний раз полузащитник выходил на поле за «Химки» 17 июля в матче 1-го тура первой лиги против «Тюмени» (1:3).