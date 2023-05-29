Балахнин назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, какие команды займут призовые места в РПЛ.

«При определенных обстоятельствах «Ростов» может попасть в медали, но это маловероятно. Решающий матч будет ЦСКА — «Ростов». Даже если «Спартак» выиграет в Самаре, все равно место красно-белых будет зависеть от игры в Москве. Объективно ЦСКА сильнее. Да, футбол непредсказуем, но фаворит в борьбе за серебро — ЦСКА», — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина.

На данный момент ЦСКА с 55 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет третьим, имея в активе 54 очка. «Ростов» расположился на 4-й позиции (53 очка).