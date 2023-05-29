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Сегодня, 21:24

Савин заявил, что Клотет останется в «Торпедо»

Алина Савинова
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин высказался о будущем главного тренера московского клуба Жозепа Клотета.

«Не стал ли я сомневаться в Клотете? Нет. Команда потерпела семь поражений подряд, но, во-первых, все проигранные матчи были разными — например, поражение от «Оренбурга» сложно отнести к тренерскому, там к другим людям есть вопросы. Во-вторых, мы же видим работу, которая происходит семь дней в неделю с утра до вечера. И принимаем решение на основе этого. Мы понимаем, что сейчас команда все еще привыкает к требованиям, которые есть у тренера. Клотет в любом случае останется в «Торпедо» — у нас уже все запланировано, в том числе сборы. Поэтому менять мы ничего не будем», — приводит «РБ Спорт» слова Савина.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. Автозаводцы досрочно вылетели в первую лигу. Московская команда занимает последнее, 16 место, в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yaroslav-savin-klotet-v-lyubom-sluchae-ostanetsya-v-torpedo-u-nas-uzhe-vse-zaplanirovano/
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ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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Источник: Камано покинет «Локомотив» в летнее трансферное окно
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 27 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 19 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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