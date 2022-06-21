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Бакаев рассказал, в честь кого взял седьмой номер в «Зените»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал, в честь кого взял седьмой номер в питерском клубе.

«Я полюбил футбол и начал им увлекаться как раз благодаря Криштиану: можно сказать, я был болен им, не пропускал ни одного матча «МЮ», а уже после посмотрел о нем два документальных фильма. Мне нравится самоотдача Роналду, как он работает на тренировках, его образ. Очень надеюсь, что как-нибудь пересечемся с ним на поле в матче за сборные», — приводит слова Бакаева «Чемпионат».

Также 25-летний футболист рассказал, что под седьмым номером играл только в дубле и юношеской Лиге чемпионов.

«А под седьмым номером я прежде играл только в дубле и юношеской Лиге чемпионов. Если бы семерка была занята, не взял бы. А так, спросил, и мне сказали, что она свободна», — отметил Бакаев.

15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с полузащитником по схеме «3+1». Ранее Бакаев покинул «Спартак» на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых.

В сезоне-2021/22 Бакаев провел 36 матчей за «Спартак», забил три гола и сделал восемь результативных передач. Вместе с московской командой футболист выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4732001-zelimhan-bakaev-rasskazal-v-chest-kogo-vzyal-sedmoj-nomer-v-zenite.html
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