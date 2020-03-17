Бакаев поддержал решение о приостановке чемпионата России

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев обратился к болельщикам красно-белых в связи с приостановкой РПЛ из-за распространения коронавируса.

«Сегодняшнее решение — самое правильное в текущей ситуации. Но хочется верить, что это пауза, а не стоп в этом сезоне», — подписал фото Бакаев.

В текущем сезоне 23-летний хавбек провел 32 матча, забил 10 голов и сделал 9 результативных передач.

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