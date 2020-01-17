Баду рассказал, как оказался в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака-2» Малколм Баду в интервью «СЭ» подробно рассказал о себе, своих задачах, прокомментировал последние видео и ответил на главную претензию — что якобы он в «Спартаке» по блату.

— Вопрос, который уже полгода волнует всех болельщиков «Спартака». Как вы здесь оказались?

— У меня был не очень удачный последний сезон в «Вольфсбурге-2». Он завершился, команда проиграла «Баварии-2» в матче за выход в следующий дивизион, и я думал над будущим. Восемь лет обучения — прекрасный опыт. Но пришла пора его применять. Понимал, что надо переходить на другой уровень. И летом предложили пройти просмотр в «Спартаке». Согласился и поехал в Австрию на сбор к тренеру Олегу Кононову. Вышел на первую тренировку и обалдел — Зе Луиш, Луиз Адриану... Паренек из региональной лиги вместе с такими гигантами. Все шло как в тумане и я, похоже, много косячил. Уходил с тренировки в паршивом настроении и с одной мыслью: «Ты не справишься, это не твой уровень». Вечером успокоился и решил, что надо взять себя в руки, цепляться за шанс. И, знаете, с каждым занятием чувствовал себя все лучше и лучше. (Дмитрий Зеленов)

Баду — о мемах про себя, связях с Цорном и расизме