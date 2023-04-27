Бабаев заявил, что у ЦСКА нет предложений по Карраскалю

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал интерес зарубежных клубов к полузащитнику армейцев Хорхе Карраскалю.

«Карраскаль и интерес из Европы? Периодически бывает интерес, но до конкретных переговоров или официального предложения дело не доходило», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

ЦСКА выкупил Карраскаля из «Ривер Плейта» летом прошлого года. В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 22 матча в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.