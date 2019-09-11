Бабаев объяснил, почему ЦСКА выкупил контракт Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему армейцы выкупили контракт Николы Влашича у «Эвертона». Трансфер хавбека обошелся в 15 миллионов евро.

— Такие деньги за Влашича с учетом того, в каких условиях живет ЦСКА, это, пожалуй, роскошь.

— Действительно, исключение из правил. Если бы не те сверхкомфортные условия, о которых удалось договориться с «Эвертоном» и закрепить их на бумаге, если бы не желание игрока, не уверенность руководства и нашего тренерского штаба в том, что Влашич — футболист, который у нас всерьез и надолго и является одним из лидеров не только ЦСКА, но, как мне кажется, и всего российского футбола, сделка, скорее всего, не состоялась бы.

— Как долго ЦСКА будет расплачиваться с «Эвертоном» за Влашича?

— Не хотелось бы раскрывать все детали сделки. Но условия для нас, повторю, очень комфортные. Речь идет о нескольких годах. То есть очень удобная рассрочка, особенно в контексте финансового fair play. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь