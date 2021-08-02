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Бабаев — о Влашиче: «Не собираемся его всеми правдами и неправдами удерживать»

14:59
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался на фотовыставке «110 лет ПФК ЦСКА — мгновения великой истории» о полузащитнике Николе Влашиче.

«У Влашича был болезненный ушиб. Не секрет, что он хочет бороться в еврокубках, для него это существенный фактор. Мы не собираемся его всеми правдами и неправдами удерживать. Но мы хотим получить достойное предложение, пока его не было».

Также Бабаев ответил на вопрос о возможном трансфере Антона Миранчука и о будущем Седрика Гогуа.

«Нет смысла обсуждать это. Антон хороший игрок, выступает в сборной. Но сейчас не стоит об этом.

По Гогуа мы открыты к предложениям. Агент это знает. Для него и для клуба будет лучше, если он будет играть. Сейчас он в неоптимальной форме».

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Сергей Федоров все материалы автора

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