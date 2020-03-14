Азмун забил 50-й гол в чемпионате России
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун, открыв счет в домашнем матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России с «Уралом», забил 50-й гол в высшем российском дивизионе. 25-летний иранец стал 49-м футболистом, добравшимся до юбилейной отметки. Символический клуб бомбардиров ждал пополнения с начала декабря, когда 49-й и 50-й мячи записал форвард «Урала» Павел Погребняк.
? Сердар Азмун становится автором первого гола «Зенита» в весенней части сезона #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 14, 2020
? #ЗенитУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/31uAOJGW5G
Второй мяч в ворота Ярослава Годзюра позволил Азмуну обогнать Погребняка, Назима Сулейманова, Кевина Кураньи и сравняться со Спартаком Гогниевым. Кроме того, иранский форвард, выступавший ранее за «Рубин» и «Ростов», довел число голов за «Зенит» в чемпионате до 18. Он поднялся на 20-е место в списке снайперов клуба, оставив за спиной Данко Лазовича, Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси. (Кирилл Бурдаков)