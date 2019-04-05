Азмун признан лучшим игроком "Зенита" в марте

Болельщики "Зенита" признали нападающего Сердара Азмуна лучшим игроком команды в марте, информирует официальный сайт сине-бело-голубых.

24-летний иранец провел шесть матчей в составе петербургского клуба, в которых забил пять голов. Второе место занял хавбек Вильмар Барриос, третье - защитник Юрий Жирков.

Напомним, Азмун перешел в "Зенит" 1 февраля, подписав контракт, рассчитанный на 3,5 года. Сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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