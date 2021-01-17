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Азмун прилетел на сбор «Зенита»

16:00
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В воскресенье нападающий «Зенита» Сердар Азмун прибыл в Дубай, где проходит первый зимний сбор петербургской команды. Форвард прилетел утром, а вечером принял участие в тренировке сине-бело-голубых. Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что из-за сложностей во взаимоотношениях Ирана и ОАЭ Азмун долго не мог получить визу.

Первый сбор «Зенита» завершится 27 января. На нем чемпионы России проведут четыре товарищеских матча — с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (24 января), а также с «Уралом» (27 января).

(Гоша Чернов)

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