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Азмун — об оговорке Канделаки: «Она хотела видеть самых красивых ребят в сборной России»

06:00
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Тина Канделаки. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» вспомнил, как генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки перепутала его с Магомедом Оздоевым.

В октябре 2019-го Канделаки поздравила сборную России после победы над Шотландией (4:0) в матче отбора на Евро-2021. Во время своей речи она упомянула Азмуна.

— Кто сказал: «Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову»? — вопрос Азмуну.

— Тина Канделаки, ха-ха. Бывает такое, но ничего страшного в этом нет. Она просто хотела видеть всех самых красивых ребят в сборной России!

(Гоша Чернов)

Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте здесь

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