Азмун — об оговорке Канделаки: «Она хотела видеть самых красивых ребят в сборной России»
06:00
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» вспомнил, как генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки перепутала его с Магомедом Оздоевым.
В октябре 2019-го Канделаки поздравила сборную России после победы над Шотландией (4:0) в матче отбора на Евро-2021. Во время своей речи она упомянула Азмуна.
— Кто сказал: «Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову»? — вопрос Азмуну.
— Тина Канделаки, ха-ха. Бывает такое, но ничего страшного в этом нет. Она просто хотела видеть всех самых красивых ребят в сборной России!
(Гоша Чернов)
Полностью интервью с Сердаром Азмуном читайте здесь
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