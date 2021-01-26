Нападающий «Зенита» Сердар Азмун в интервью «СЭ» вспомнил, как генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки перепутала его с Магомедом Оздоевым.

В октябре 2019-го Канделаки поздравила сборную России после победы над Шотландией (4:0) в матче отбора на Евро-2021. Во время своей речи она упомянула Азмуна.

— Кто сказал: «Давайте поддержим сборную России, поаплодируем Дзюбе, Азмуну, Станиславу Черчесову»? — вопрос Азмуну.

— Тина Канделаки, ха-ха. Бывает такое, но ничего страшного в этом нет. Она просто хотела видеть всех самых красивых ребят в сборной России!

(Гоша Чернов)

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