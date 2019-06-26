19:58 | Футбол — РПЛ

Айртон влетел в рекламный щит и разбил лицо в матче с "Ростовом". Видео

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В матче Кубка Париматч Премьер против "Ростова" защитник "Спартака" Айртон врезался в рекламный щит и разбил лицо. После этого он с трудом сумел подняться.

После первого тайма "Ростов" ведет 2:0.

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https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019

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