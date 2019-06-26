Айртон влетел в рекламный щит и разбил лицо в матче с "Ростовом". Видео

В матче Кубка Париматч Премьер против "Ростова" защитник "Спартака" Айртон врезался в рекламный щит и разбил лицо. После этого он с трудом сумел подняться.
Отлёт Айртона, жесть pic.twitter.com/WU8wFRBwVf— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 26 июня 2019 г.
После первого тайма "Ростов" ведет 2:0.
Айртон встал, но с большим трудом pic.twitter.com/zB0kY5DapQ— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 26 июня 2019 г.
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https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019
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