Аяз Гулиев: "Спартак" постарается не растерять хорошую форму к возобновлению сезона"

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев прокомментировал разгромную победу красно-белых над "Зенитом" в рамках "Фонбет Кубка Матч Премьер".

- До возобновления чемпионата еще 2 месяца, а "Спартак" уже так хорош. Не боитесь растерять форму?

- Так может казаться со стороны, но нам в любом случае есть над чем работать. Это хорошо, что вы видите нас такими, но нам еще есть что набирать. До возобновления чемпионата надо проделать еще много работы, поэтому будем стараться.

- Приезд Леонида Федуна мотивировал дополнительно?

- Нам сказали, конечно, но сильного волнения не было, наоборот хотели показать, что хорошо готовимся.

- У вас с Леонидом Федуном особые отношения?

- Ну да, в последнее время все напоминают про ту фотографию (когда Гулиев еще играл в академии "Спартака" – Прим."СЭ"). Тогда конечно был очень приятный момент, но я еще не осознавал что и как, а получилось, что в историю попал с этой фотографией.

- Не хотели поучаствовать в #10YearChellenge?

- Нет, я не хотел (смеется). Но если предложат, то поучаствую.

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