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Авторы фильма «Я не Дзюба» не вели переговоров о съемках с футболистом

10 декабря 2019, 23:38
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Продюсер Александр Голутва, который принимает участие в создании фильма «Я не Дзюба», рассказал о том, что никто еще не вел переговоры с форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой, сообщает «РБК Спорт».

Ранее об участии в проекте 31-летнего Дзюбы заявил режиссер картины Леонид Пляскин. Позже генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки написала в своем Telegram-канале, что нападающий не в курсе про съемки в фильме.

«Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат, -. Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно», — оценил Голутва возможность появление футболиста в фильме.

Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба» // Канделаки сообщила: Дзюба не знает о своих съемках в кино

Дополнительная информация

https://sportrbc.ru/news/5defda2b9a7947659967f989?ruid=NaN

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