Авторы фильма «Я не Дзюба» не вели переговоров о съемках с футболистом

Продюсер Александр Голутва, который принимает участие в создании фильма «Я не Дзюба», рассказал о том, что никто еще не вел переговоры с форвардом «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой, сообщает «РБК Спорт».

Ранее об участии в проекте 31-летнего Дзюбы заявил режиссер картины Леонид Пляскин. Позже генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки написала в своем Telegram-канале, что нападающий не в курсе про съемки в фильме.

«Пока еще преждевременно что-то комментировать по этому поводу, если будет результат, -. Я не сомневаюсь, что все будет нормально, что он будет играть там. Пока рано говорить, пока решается финансовый вопрос, через недельку уже возможно», — оценил Голутва возможность появление футболиста в фильме.

Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба» // Канделаки сообщила: Дзюба не знает о своих съемках в кино