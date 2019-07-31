10:36 | Футбол — РПЛ

Августиняк - лучший игрок "Урала" по версии болельщиков в июле

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Болельщики "Урала" признали полузащитника Рафала Августиняка лучшим игроком команды в июле, сообщается в официальном Twitter клуба.

Второе место в голосовании болельщиков занял полузащитник Эрик Бикфалви, замкнул тройку еще один хавбек Роман Емельянов.

Августиняк выступает на позиции опорного полузащитника и пришел в команду летом этого года. В первых 3 турах РПЛ выходил на поле в стартовом составе и проводил встречи без замен, в домашнем матче с "Ахматом" в рамках 2-го тура чемпионата отметился голевой передачей. 

Контракт 25-летнего футболиста с уральским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года. По его словам, в Польше Черчесова считают очень агрессивным тренером.

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