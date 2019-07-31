Августиняк - лучший игрок "Урала" по версии болельщиков в июле

Болельщики "Урала" признали полузащитника Рафала Августиняка лучшим игроком команды в июле, сообщается в официальном Twitter клуба.

Второе место в голосовании болельщиков занял полузащитник Эрик Бикфалви, замкнул тройку еще один хавбек Роман Емельянов.

Августиняк выступает на позиции опорного полузащитника и пришел в команду летом этого года. В первых 3 турах РПЛ выходил на поле в стартовом составе и проводил встречи без замен, в домашнем матче с "Ахматом" в рамках 2-го тура чемпионата отметился голевой передачей.

Контракт 25-летнего футболиста с уральским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года. По его словам, в Польше Черчесова считают очень агрессивным тренером.

🐝Рафал Августиняк - лучший игрок нашей команды в июле по мнению болельщиков

🥈Эрик Бикфалви

🥉Роман Емельянов



Все итоги голосования: https://t.co/xOe5Whcq2e pic.twitter.com/WmKerYpPP3 — ФК Урал (@FCURAL) July 31, 2019

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