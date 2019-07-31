Польский новичок "Урала": "Сложилось впечатление, что Черчесов - очень агрессивный тренер и все футболисты его боялись"

Новичок "Урала" польский полузащитник Рафал Августиняк рассказал об отношении польских болельщиков к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который в 2015-2016 годах возглавлял "Легию".

- Сложилось впечатление, что он очень агрессивный тренер и все футболисты его боялись, - рассказал в интервью клубной пресс-службе футболист. - Был ли у меня такой тренер? Да, Михал Пробеж в "Ягеллонии". Сейчас он тренирует "Краковию", которая будет играть в квалификации Лиги Европы. В Польше все знают темперамент этого тренера. Он всегда много кричал во время игр и тренировок. . И когда наш тренер, Дмитрий Парфенов недавно сказал громко: "Играй в одно-два касания", я сразу вспомнил его.

Контракт 25-летнего полузащитника с "Уралом" будет действовать до 30 июня 2023 года. Августиняк принял участие во всех трех стартовых турах РПЛ и успел отметиться голевой передачей.

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