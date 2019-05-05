Венская "Аустрия" поздравила "Зенит" с победой в чемпионате России.

- Поздравляем наших друзей и партнеров из "Зенита" с титулом чемпиона России и с возможностью играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне на этой великолепной арене, - говорится в сообщении официального Твиттера клуба.

@zenit_spb Congratulations to our friend and partner for being russian champion and playing @ChampionsLeague next season in this beautiful arena. 💪 – FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 4 мая 2019 г.

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".

"Зенит" - пятикратный чемпион России!